IL FESTIVAL ALL’OMBRA DELL’ABBAZIA DI S. GIOVANNI

L’ordinato rincorrersi di monti e colline intorno alla frazione teramana di Valle San Giovanni, sono i luoghi scelti per l’inizio dell’estate 2024 del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga” in programma nella giornata di sabato 22 giugno , tra antichi tracciati viari di epoca sabina e romana che convergono dalle impervie aree appenniniche verso la città di Teramo e la costa adriatica.

Le attività interamente concentrate nello spazio mattino, si aprono alle ore 9:00, con la visita guidata nel centro cittadino e le altre sorprendenti pagine nascoste della storia, svelate attraverso un facile itinerario escursionistico guidato ad anello, in grado catturare immagini dell’armoniosa geometria dei paesaggi rurali che restano uno dei punti di forza di questa terza edizione della Rassegna itinerante, promossa da diciotto Comuni dell’area del cratere 2016, insieme a FederTrek e alla “Rete Territoriale delle Comunità”, patrocinata dal Ministero della Cultura.

Punto di arrivo dell’itinerario sono i suggestivi ed impressionanti resti dell’Abbazia di San Giovanni in Pergulis, i quali testimoniano ancora l’importanza e la grandiosità del luogo di culto, nota in tutto il comprensorio dell’Alto Tordino. Il gran finale è nell’ampio spazio verde circostante, dove saranno rievocate attraverso l’ausilio di racconti e letture popolari, le credenze legate alla “Notte di S. Giovanni”, ovvero quella che coincide con il solstizio d’estate, momento propizio in cui la natura è al suo massimo splendore per preparare l’acqua lustrale e il rito del “compare a fiori” e scegliere una persona con cui si avvertiva un legame particolare.

