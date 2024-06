Tante prenotazioni alla mostra ‘G7, Sette secoli di arte italiana’

La mostra ‘G7, Sette secoli di arte italiana’, allestita nel castello di Mesagne, da venerdì 21 giugno a domenica 23 accoglierà numerosi gruppi di visitatori già prenotati che raggiungeranno la cittadina in provincia di Brindisi da diversi luoghi d’Italia.

“Abbiamo prenotazioni dalle province pugliesi e da diverse regioni del Meridione – conferma il presidente di Micexperience Rete d’Impresa e ideatore di Puglia Walking Art, Pierangelo Argentieri -.

Avevamo più volte fatto presente che le 51 opere in mostra costituiscono un’esperienza unica e difficilmente ripetibile, perché diverse di esse sono già destinate ad altre performances; così come siamo certi che quello di Mesagne è un evento unico nel panorama culturale dell’Italia meridionale: un faro acceso fino al 30 novembre prossimo”.

In questi giorni a ridosso della festa di San Giovanni Battista (24 giugno) – si evidenzia in una nota – c’è chi ha anche colto come sia possibile operare un raffronto fra l’arte trecentesca, presente con Cecco di Pietro e il suo ‘San Giovanni Battista’, l’arte di Leonardo da Vinci con ‘La Vergine delle rocce’ (versione Cheramy) e quella di Piero di Cosimo, di poco posteriore a Leonardo, presente nella mostra mesagnese con una ‘Madonna col Bambino e san Giovannino’, proveniente da una collezione privata fiorentina.

“Ogni opera è come un sassolino che segna un percorso di cambiamento che allora come oggi è una scelta radicale quanto difficile e coraggiosa”, legge il visitatore all’inizio del percorso espositivo.

Si parte con Gli albori dell’arte italiana e si prosegue riflettendo su Il primo Rinascimento, dirigendosi Verso la maniera moderna. Ci si tuffa quindi ne Il Seicento: Naturalismo Classicismo e Barocco e ancora ne Il Neoclassicismo e il gusto per l’antico.

Volgendo verso la conclusione del percorso espositivo, quindi, ecco le ulteriori riflessioni su L’Ottocento. Citazioni letterarie e rappresentazioni del vero e su Il Novecento, un secolo di sperimentazioni.

