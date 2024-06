La Festa della Madonna della Bruna a Matera: tradizione e candidatura a patrimonio UNESCO

La Festa della Madonna della Bruna, che si celebra ogni 2 luglio a Matera, è un evento religioso e culturale di grande importanza per la città. Quest’anno, la festa compie la sua 635esima edizione e si arricchisce di un nuovo traguardo: la candidatura a patrimonio UNESCO.

Un programma ricco di eventi

Le celebrazioni, che si svolgeranno dal 19 giugno al 2 luglio, offriranno un ricco programma di eventi per materani e turisti. Il 19 giugno, in Cattedrale, si terrà una narrazione in dialetto della storia della Festa a cura del ricercatore di tradizioni locali Angelo Sarra. Il 23 giugno, invece, sarà presentata alla città la macchina trionfale di cartapesta, realizzata dall’artista Francesca Cascione.

La giornata del 2 luglio

Il clou dei festeggiamenti si concentrerà nella giornata del 2 luglio. Al mattino, avrà luogo la processione dei pastori, che si snoderà attraverso le vie cittadine per motivi di sicurezza. A mezzogiorno, la processione della Madonna della Bruna, scortata dai cavalieri in costume d’epoca, raggiungerà il rione Piccianello. In serata, partirà il corteo storico con il carro trionfale, che si concluderà con i “tre giri in Cattedrale”. Dopo il ritorno della Madonna nel Duomo, il carro sarà assalito e distrutto dalla folla in un rituale noto come lo “strazzo”. A mezzanotte, infine, uno spettacolo di fuochi d’artificio illuminerà il cielo di Murgia Timone.