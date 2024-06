Finali Nba: Dallas vince gara-4, Boston rimanda la festa

Appuntamento rimandato per i Boston Celtics, che ieri notte speravano di festeggiare il titolo Nba del 2024.

Invece hanno perso malamente sul campo dei Dallas Mavericks, per 122-84, incassando la prima sconfitta in trasferta della loro postseason.

A tenere Dallas in vita (ora i Mavericks sono sotto 3-1 nella serie di queste finali) hanno pensato soprattutto i due uomini più attesi, Luka Doncic, autore di 29 punti, e l’ex di turno Kyrie Irving, che ne ha segnati 21.

Il match non è mai stato nella mani di Boston, che ha chiuso la prima metà di gioco sotto per 61-35, e verso la fine del terzo quarto coach Mazzulla ha mandato in campo tutti i rincalzi. Alla fine 15 punti per Tatum e 14 per Hauser, mentre è irriconoscibile True Holiday.

Lunedì notte è in programma gara-5, e per Dallas rimane una montagna da ‘scalare’. “Ma noi ci crederemo fino alla fine”, il commento di Doncic.

ANSA