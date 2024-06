Aver scongiurato il commissariamento per la sanità lucana ci fa tirare un sospiro di sollievo ma non basta

Aver scongiurato il commissariamento per la sanità lucana, grazie soprattutto al lavoro dei dirigenti, dei funzionari e dei lavoratori del Dipartimento Salute, ci fa tirare un sospiro di sollievo ma non basta. Così Vincenzo Tortorelli e Antonio Guglielmi segretari regionali Uil e UilFpl. La salute dei lucani va messa in sicurezza e per farlo – aggiungono – c’è bisogno di mettere mano al Piano Regionale Socio-Sanitario e di accelerare gli interventi e i progetti previsti dal Pnrr. Continuiamo a chiedere un Tavolo della Sanità perché si torni al confronto con i sindacati e si proceda il più rapidamente possibile alla nomina della Giunta anche per non privare la sanità dell’assessore e quindi al riferimento istituzionale soprattutto per i problemi incalzanti, su tutti le liste di attesa, e quelli che riguardano il personale sanitario .