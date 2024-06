Angelo Chiorazzo ricoverato al San Carlo per aneurisma cerebrale

Il neo consigliere regionale Angelo Chiorazzo, 50 anni, sarebbe stato colpito da un aneurisma cerebrale e per questo è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Attualmente la prognosi è riservata ed è in coma farmacologico.

L’esponente di “Basilicata casa comune”, già presidente della cooperativa Auxilium dimessosi per partecipare alla competizione elettorale, doveva partecipare domani alla prima seduta del parlamentino lucano in cui è stato eletto, risultando il più votato in assoluto lo scorso 21 e 22 aprile.