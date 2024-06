Angelo Chiorazzo ricoverato al San Carlo, il messaggio di Marrese

“Ho appreso che l’amico Angelo Chiorazzo è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza. Voglio manifestare pubblicamente a lui e ai suoi cari la mia vicinanza e solidarietà.

Sono certo che si rimetterà presto e che insieme torneremo a parlare di politica e a fare fronte comune per il bene della Basilicata.

Lo aspetto per condividere e pianificare idee, programmi e azioni per il futuro della nostra amata regione. In queste ore, però, le parole devono necessariamente lasciare spazio al silenzio.

Mi limito a dire: Forza Angelo, ti aspetto più forte di prima!”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese. Da quello che abbiamo appreso Chiorazzo avrebbe avuto un aneurisma cerebrale ed è stato operato nelle scorse ore.

Attualmente si trova in Rianimazione post operatoria. L’intervento è andato a buon fine.

A lui e alla sua famiglia giunga l’augurio di una pronta guarigione da parte della nostra redazione.