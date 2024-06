Intervento artistico Circo tessile di Giulio Locatelli – “Una boccata d’Arte” – Hortus Conclusus – Sasso di Castalda

Sabato 22 giugno 2024 alle ore 19 nella sede di Hortus Conclusus in via degli Orti a Sasso di Castalda in provincia di Potenza è in programma l’intervento artistico Circo tessile di Giulio Locatelli per “Una boccata d’Arte”. Di seguito i particolari.

Torna dal 22 giugno al 29 settembre 2024 Una Boccata d’Arte, il progetto diffuso d’arte contemporanea promosso da Fondazione Elpis. 20 borghi e paesi di tutta Italia, uno per ogni regione, ospitano 20 interventi realizzati da 20 artiste e artisti italiani e internazionali a seguito di un periodo di residenza a contatto con il territorio e le comunità locali.

Quest’anno Una Boccata d’Arte giunge alla sua quinta edizione, con 100 progetti realizzati dal 2020. Per l’occasione sono stati invitati solo artisti under 35 che, per la diversità della loro pratica e della loro ricerca, offrono un ampio sguardo sul panorama contemporaneo.

Le inaugurazioni si terranno sabato 22 e domenica 23 giugno in tutta Italia.

Nell’ambito della quinta edizione di Una Boccata d’Arte, Sasso di Castalda (PZ), in Basilicata, ospita l’intervento Circo tessile realizzato dall’artista Giulio Locatelli (Bergamo, 1993), coordinato da Roberta Mansueto.

L’artista invita la comunità al Circo tessile, un laboratorio tessile che si sviluppa in un ciclo d’incontri nell’arco di Una Boccata d’Arte 2024. È proprio il tuft, la tecnica di tessitura che diventa nuova scrittura per “mettere in ricamo” gli sguardi del paese, emersi nel dialogo tra l’artista e i partecipanti.

Spiega Giulio Locatelli: “Così come i fili intrecciati compongono un tessuto, le relazioni umane si intrecciano per formare il tessuto della società. Ogni nodo rappresenta un incontro, un’esperienza condivisa, un legame tra individui. ‘Circo tessile’ è così simbolo tangibile della forza e della bellezza della collaborazione”.