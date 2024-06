L’app Gemini di Google in Italia, l’IA sullo smartphone

Si espande nel Regno Unito e in più Paesi europei tra cui l’Italia l’app Gemini di Google.

“Potete digitare, parlare o aggiungere un’immagine per diverse esigenze.

È un primo passo importante nella creazione di un vero assistente di intelligenza artificiale: conversazionale, multimodale e utile”, spiega Jules Walter, Group Product Manager di Gemini Experiences.

“Questo abiliterà una nuova esperienza che offre un semplice accesso a Gemini – aggiunge – oltre ad un aiuto contestuale direttamente sullo schermo.

Molte funzionalità vocali che solitamente si usavano in Google Assistant saranno disponibili tramite l’app Gemini, tra cui settare un timer, effettuare chiamate e impostare un promemoria e stiamo lavorando per supportarne altre in futuro”.

Per accedere a Gemini su Android, bisogna scaricate l’app Gemini o attivare l’opzione tramite Google Assistant. Su iOS, Google sta implementando l’accesso a Gemini direttamente dall’app Google, nelle prossime settimane.

“Siamo sempre al lavoro per rendere Gemini disponibile al maggior numero di persone possibile. Ampliando il supporto linguistico e raggiungendo nuovi Paesi, ci assicuriamo che sempre più persone possano potenziare le loro idee insieme a Gemini”, conclude Google.

ANSA