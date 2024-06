A Bologna torna Il Salotto del Jazz, concerti in via Mascarella

Inaugura il 6 giugno e termina il 28 settembre, con 64 serate di apertura, 25 con musica dal vivo (giovedì e venerdì) e 39 con musica di sottofondo (mercoledì e sabato).

E’ ‘Il Salotto del Jazz’, giunta alla ventiseiesima edizione in una via Mascarella pedonalizzata nell’ultimo tratto prima dell’incrocio con via Belle Arti, dalle 19.30 a oltre mezzanotte, con inizio dei concerti alle 21.15.

Cantina Bentivoglio, Moustache e Bravo Caffè sono i tre locali in sinergia con proposte enogastronomiche, e l’arredo della sede stradale con tavoli, sedie, arredo urbano ed un palco ben illuminato.

Inaugurazione con il pianista Jacopo Salieri Stride trio con il repertorio della ‘Swing era’, poi il 7 The Indians con l’omaggio a New Orleans, e l’8 il jazz moderno con la voce di Ada Flocco.

Undici concerti avranno per protagoniste donne cantante o strumentiste, tra cui Silvia De Santis quartet, Rossella Cappadone Quartet, Lisa Manara in duo con il chitarrista Aldo Betto, Virginia Piccichè nella band Black Ball Boogie e i ‘Busking the blues band’ con la voce di Sabrina Sotgiu e nella formazione la bassista Rita Girelli e il chitarrista Max Benassi.

Poi samba e bossa nova con Patricia De Assis, e il tributo a Ennio Morricone con la band del trombettista Daniele Giardina con la figlia cantante Elena.

Ancora, G & the Doctor con Gloria Turrini, il trio Thunder Tiger, Gipsy Caravan, la Doctor Dixie jazz band, Moris Pradella Trio, il sassofono e clarinetto di Guglielmo Pagnozzi in duo con la chitarra di Paolo Prosperini, infine il trombettista, cantante e virtuoso dell’ukulele Enrico Farnedi con l’Orchestrina Putipu’.

