Chiorazzo: La visita di Tavares a Melfi sia l’inizio di una nuova era per il dialogo e lo sviluppo

La visita di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, in Basilicata è accolta con cauto ottimismo da Angelo Chiorazzo, che la definisce come un’occasione da non perdere per rilanciare il dialogo tra il colosso automobilistico e il territorio lucano.

Chiorazzo sottolinea come negli ultimi cinque anni questo dialogo sia stato assente, creando incertezza e preoccupazione tra i lavoratori e le aziende dell’indotto, soprattutto in vista della transizione verso l’elettrico.

Egli apprezza le parole di Tavares al quotidiano Avvenire, che evidenziano un legame emotivo con lo stabilimento di Melfi e il successo delle Jeep prodotte nello stesso. Tuttavia, Chiorazzo ribadisce la necessità di passi concreti da parte di Stellantis per il futuro del sito produttivo lucano.

In questo senso, Chiorazzo riconosce il ruolo fondamentale svolto dai sindacati negli ultimi anni, che hanno saputo tenere aperto il dialogo con l’azienda e rappresentare le esigenze del territorio.

La visita di Tavares, secondo Chiorazzo, deve segnare l’inizio di una nuova fase di collaborazione e co-sviluppo tra Stellantis, le istituzioni e i sindacati. Un impegno condiviso per creare le condizioni ideali per la crescita e l’innovazione dello stabilimento di Melfi, tutelando i posti di lavoro e garantendo un futuro prospero all’intera area.

Chiorazzo conclude invitando tutte le parti in causa a cogliere questa occasione per costruire un futuro migliore per Melfi e per l’intera Basilicata.