Un bambino di otto mesi di Matera è ricoverato in ospedale dopo essere stato trovato con graffi, escoriazioni e morsi sul petto.

I genitori del piccolo hanno sporto denuncia per “mancata sorveglianza” nei confronti del nido frequentato dal bambino.

Secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud, il bambino è stato portato all’ospedale “Madonna delle Grazie” dai genitori, che si sono preoccupati dopo aver visto i segni sul suo corpo. I medici hanno deciso di ricoverarlo in osservazione, come da protocollo in caso di presunte violenze su minori, per monitorare le sue condizioni e ricostruire l’accaduto.

Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità dell’accaduto e capire come il bambino abbia riportato quei segni. Al momento non è stata diffusa nessuna informazione su eventuali testimoni o sospettati.

Si tratta di un episodio gravissimo che ha scosso la comunità di Matera e che solleva interrogativi sulla sicurezza dei bambini all’interno degli asili nido. È importante che le autorità competenti facciano luce su quanto accaduto e che vengano presi tutti i provvedimenti necessari per tutelare i più piccoli.