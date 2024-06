Bernalda in lutto cittadino per la scomparsa del suo parroco Don Mariano Crucinio

Don Mariano era un punto di riferimento importante per la comunità, una persona amata e apprezzata per la sua bontà, la sua generosità e il suo impegno costante nel aiutare gli altri. Era un uomo di fede profonda, sempre disponibile per un consiglio o una parola di conforto. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa per tutti.

La decisione del Sindaco di Bernalda di proclamare due giorni di lutto cittadino è un segno tangibile del dolore e del cordoglio che ha colpito l’intera comunità. È un modo per esprimere il profondo rispetto per Don Mariano e per ricordare il suo prezioso contributo alla vita della città.

In questo momento di dolore, ci uniamo al cordoglio della comunità di Bernalda e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Don Mariano.

Riposi in pace