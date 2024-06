Elezioni Europee 2024, Forza Italia: candidata Laura De Mola a Matera il 02 Giugno

Domenica 2 giugno 2024 alle ore 18 nel comitato elettorale di Forza Italia Matera in Via Tommaso Stigliani a Matera la candidata all’Europarlamento Laura De Mola incontrerà la comunità lucana per ascoltare le istanze del territorio e per illustrare le priorità del Mezzogiorno che saranno al centro del dibattito politico europeo nella prossima legislatura.

All’evento promosso da Forza Italia Giovani Basilicata, dal Coordinamento Provinciale di Matera e da Azzurro Donna Basilicata, interverranno anche i vertici locali, regionali ed eletti del partito.

Le prossime sfide dell’Unione Europea saranno ambiziose e fondamentali per milioni di cittadini del Sud, e Forza Italia, ancora una volta, si propone come forza garante e determinante tra gli scranni di Bruxelles.