Manuel Agnelli, concerto nei luoghi alluvionati di Conselice

In mezzo alle campagne di Conselice, dove a maggio 2023 l’acqua dell’alluvione sembrava non andarsene mai, Romagna in fiore, la rassegna gratuita con cui Ravenna Festival invita il pubblico a riscoprire i paesaggi della Romagna e celebrare lo spirito di resilienza e accoglienza delle sue comunità, ospita il concerto di Manuel Agnelli, uno dei santi patroni del rock alternativo italiano, dagli Afterhours di cui è fondatore e frontman all’attività come solista, fino al successo televisivo come giudice di X Factor.

Sabato primo giugno l’appuntamento è alle 16 nell’area agricola della Cab Massari adiacente al torrente Sillaro.

La Cab Massari è una delle più antiche cooperative agricole della regione ed espressione di una lunga storia di solidarietà, cooperazione e riscatto che ha conquistato la terra alla palude per coltivarla con ordine e tenacia.

Il luogo dell’evento sarà accessibile dalle 12 con ristoro prima, durante e dopo il concerto. In un secolo di storia, trasformazioni radicali e lotte sociali, il “paese dei ranocchi” (Conselice dedica un’annuale sagra al prelibato animaletto) dove imperavano malaria, analfabetismo, povertà e fame è approdato a una modernità coniugata a una tradizione di solidarietà.

La Cab Massari prende il nome da una famiglia di Ferrara le cui terre furono acquisite a inizio Novecento dalla Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna. Da allora la cooperativa ha continuato a bonificare, conservare e sviluppare i terreni (oggi quasi 2500 ettari).

