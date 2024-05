Elezioni Europee 2024 “L’Europa che Vogliamo” il 30 Maggio Pina Picierno a Senise

In un momento cruciale per il futuro dell’Unione Europea, Pina Picierno, candidata alle elezioni europee per la circoscrizione Sud, si appresta a incontrare la comunità lucana.

L’appuntamento è fissato per domani, 30 maggio, alle ore 16.30 presso la sala Falcone e Borsellino nel suggestivo contesto del convento francescano di Senise, dove l’associazione “Basilicata Casa Comune” accoglierà la candidata.

Picierno, già nota per il suo impegno politico e la sua dedizione alle questioni sociali, ha dichiarato che il suo obiettivo principale è quello di costruire un’Europa più vicina ai cittadini, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze delle persone e delle comunità locali.

Durante l’incontro, la candidata presenterà il suo programma elettorale, ponendo particolare attenzione ai temi della coesione sociale, dello sviluppo sostenibile e dell’inclusione.

Uno dei punti chiave del programma di Picierno è la promozione di politiche di coesione sociale che possano ridurre le disuguaglianze tra le diverse regioni europee.

La candidata sottolinea l’importanza di investire nelle infrastrutture, nell’istruzione e nei servizi sociali per garantire a tutti i cittadini pari opportunità.

Inoltre, Picierno è fermamente convinta che lo sviluppo sostenibile debba essere al centro dell’agenda europea, con iniziative volte a contrastare i cambiamenti climatici e a promuovere un’economia verde e circolare.

Un altro aspetto fondamentale per l’Europa che Pina Picierno immagina è quello dell’inclusione. La candidata sostiene che l’Unione Europea debba essere uno spazio aperto e accogliente per tutti, indipendentemente dalla loro origine, genere o condizione sociale.

L’inclusione, per Picierno, non è solo un principio etico, ma una necessità pratica per garantire la coesione e la stabilità della comunità europea.

Picierno sottolinea inoltre l’importanza della partecipazione democratica, proponendo misure per avvicinare le istituzioni europee ai cittadini. La candidata intende promuovere una maggiore trasparenza nelle decisioni politiche e incoraggiare la partecipazione attiva della popolazione alle scelte che influenzano il futuro dell’Europa.

L’incontro a Senise rappresenta un’occasione preziosa per i cittadini lucani di confrontarsi direttamente con la candidata e di esprimere le proprie preoccupazioni e aspettative.

L’associazione “Basilicata Casa Comune” ha organizzato l’evento con l’intento di favorire un dialogo costruttivo e di stimolare una riflessione collettiva su come costruire un’Europa più giusta e solidale.

In un contesto politico europeo caratterizzato da sfide complesse e da un crescente bisogno di rinnovamento, la candidatura di Pina Picierno si propone come una risposta concreta e propositiva.

La sua visione di un’Europa più equa, sostenibile e inclusiva rispecchia le aspirazioni di molti cittadini che desiderano un futuro migliore.

L’appuntamento di domani a Senise rappresenta dunque un passo significativo verso la costruzione dell’Europa che vogliamo.