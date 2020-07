Sanità, Giordano (Ugl):”In emergenza Covid-19 non è pensabile sperperare danaro pubblico per Medicina Veterinaria Apicultura”.

“Il Presidente della Giunta Regionale deve prendere atto che fino alla sua elezione in questa regione si sono usati solo toni trionfalistici dove non si è mai vigilato sulle necessità del cittadino ma, è stato facile esclamare e prendersi i meriti propagandistici. Ora, ad un anno dall’elezioni e lo sradicamento del potere PD, facciamo insieme un giro nelle strutture pubbliche e private all’insaputa di tutti, venga con noi a visitare ed a vedere come hanno ridotto gli ospedali dell’Asm, sia il Madonna delle Grazie che il Papa Giovanni Paolo II, si renderà conto di come la politica regionale a trazione PD ha ridotto l’ospedale di Policoro e Matera nonostante l’Ugl ha sempre replicato a più voci che non andava mai abbassata la guardia”.

E’ quanto sostiene il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “venga a vedere nel nosocomio Materano e Ionico in che condizioni oggi lavorano gli addetti di tutti i reparti dove gli ospedali scoppiano, il personale mai preso in considerazione e che l’Ugl ha rappresentato da sempre il loro malcontento. Professionisti validi e indiscutibili per serietà, professionalità, abnegazione e senso di responsabilità, attaccamento al loro dovere. Oggi registriamo causa COVID-19, una grave emergenza sanitaria per i nostri cittadini e le nostre economie: il contagio è diffuso in tutti gli Stati e certo è che il nostro territorio non è sconosciuto alla pandemia. Dunque oggi serve impegnare più risorse possibili per una risposta immediata per attenuare l’impatto socioeconomico del virus. Ma l’Ugl non accetta – tuona forte e chiaro Giordano – che in controtendenza, i vertici Asm ancora oggi, all’insaputa della nuova classe politica, tenterebbero a sperperare danaro pubblico inutilmente: ed è il caso della delibera n° 541 del 29/05/2020 dove si decide un impegno di spesa consistente, che non riveste nessun carattere di urgenza, che i vertici Asm approfittando dell’emergenza coronavirus intendono destinare per aumentare le spettanze economiche per la Medicina Veterinaria Specialistica-Branca Sanità Animale e Attivazione Servizio di Apicultura. Un paradosso per l’Ugl dove – aggiunge Giordano – non sembrerebbe normale a nostro parere che in piena emergenza Sanitaria approfittando della grave situazione in atto, con le Istituzioni impegnate a contrastare l’epidemia, e con molta parte della popolazione e degli imprenditori in grave affanno economico e sociale, si dia un segnale così vergognoso di gestione dei soldi pubblici. Ci rivolgiamo a Bardi e Leone ritenendo che, a nostro parere l’Asm di Matera ormai è in piena anarchia gestionale senza il minimo rispetto delle regole per i lavoratori e gli ammalati. Vogliamo discutere di cose serie, il cambiamento, sbandierato in campagna elettorale dal centrodestra lucano sarebbe dovuto partire dalla sanità. Oggi siamo in piena emergenza da Covid-19 oltre come Ugl, avere ormai, le segnalazioni dei cittadini materani alle prese con l’impossibilità di prenotare una visita o un esame diagnostico nelle strutture pubbliche della regione. Ai vertici dell’ASM chiediamo di incentivare i medici e sanitari che sono in trincea , diciamo di non sostituirsi alla politica e chiediamo, come sempre– conclude Giordano – che l’Ospedale di Matera e Policoro devono essere soprattutto rispettati per ciò che rappresentano per tutta la Regione Basilicata e non solo. Sarà in un altro tempo aumentare le spettanze economiche per la Medicina Veterinaria Specialistica-Branca Sanità Animale e Attivazione Servizio di Apicultura”.