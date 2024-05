EX-OTAGO IN ARRIVO DOMANI A POTENZA @ POTENZA FOLK FESTIVAL L’AUGURI TOUR ESTATE 2024

In arrivo domani 28 maggio a Potenza @ Potenza Folk Festival l’AUGURI – TOUR ESTATE 2024, il tour estivo degli Ex-Otago, che tra maggio e settembre calcheranno i più caldi palchi estivi: i 13 appuntamenti in giro per l’Italia, prodotti da Magellano Concerti, saranno l’occasione perfetta per immergersi nell’universo musicale degli Otaghi e lasciarsi coinvolgere dal loro autenticissimo modo di raccontare il mondo.

Spaziando tra brani del passato e grandi successi, durante l’AUGURI – TOUR ESTATE 2024, la band genovese presenterà per la prima volta live i brani del suo ultimo lavoro discografico AUGURI, pubblicato il 12 aprile per Capitol Records Italy/INRI, che racchiude cinque anni di silenziosa e intensa gestazione; un album di esperienza delicatissimo che intreccia intimi racconti di relazioni e avventure umane in cui riconoscersi.

Tra le date più attese, l’imperdibile live dedicato alla città natale della band: TU NON TRADIRTI MAI, che scalderà il cuore di Genova all’Arena del Mare, il prossimo 12 luglio, promettendo di essere uno dei momenti clou dell’estate otaga. Sul palco insieme a Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla anche a questo giro la talentuosissima aggiunta alla chitarra elettrica Giorgia Sudati, che affiancherà la band sul palco in ogni show.

I biglietti delle nuove date dell’AUGURI – TOUR ESTATE 2024 sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per tutte le info sui biglietti: www.magellanoconcerti.it.

AUGURI TOUR ESTATE 2024 – IL CALENDARIO

Sabato 25 maggio 2024 – Milano, MI AMI Festival

Martedì 28 maggio 2024 – Potenza – Potenza Folk festival (ingresso gratuito) – NUOVA DATA

Giovedì 6 giugno 2024 – Cagliari, Ateneika (ingresso gratuito)

Venerdì 14 giugno 2024 – Bologna, Oltre Festival

Domenica 16 giugno 2024 – Terni, Anfiteatro Romano (ingresso gratuito) – NUOVA DATA

Venerdì 21 giugno 2024 – Arsita (TE), Dlen Dlen Festival

Sabato 22 giugno 2024 – Vicenza, Lumen Festival (ingresso gratuito)

Domenica 23 giugno 2024 – Ivrea (TO), Apolide Festival

Mercoledì 26 giugno 2024 – Salerno, Limen Festival

Venerdì 12 luglio 2024 – Genova, Arena del Mare

Giovedì 18 luglio 2024 – Roma, Villa Ada Festival

Sabato 20 luglio 2024 – Conversano (BA), Casa delle Arti

Giovedì 5 settembre 2024 – Castel Fiorentino (FI), Festa della Birra Castellana (ingresso gratuito)