Premio alla Carriera alla pianista Maria Sarli, “un’eccellenza femminile della storia della musica contemporanea”

La Consigliera di Parità della Regione Basilicata Ivana Pipponzi ha consegnato ieri a Sant’Angelo Le Fratte (Palazzo Giachetti), alla maestra di musica e pianista Maria Sarli il “Premio alla Carriera”.

L’evento culturale è stato promosso dalla Prof. Yvette Marchand della Università degli Studi di Perugia, che da tempo è impegnata in Basilicata in iniziative e progetti culturali, con la partecipazione del pittore e poeta Alberto Barra che ha presentato una mostra di sue opere e, tra gli altri, della storica dell’arte Marina Corsini. Ad ospitare la manifestazione in una location elegante e raffinata lo Chef Narrante di Palazzo Giachetti, Emilio Pompeo, da sempre sensibile ad ogni forma d’arte.

La motivazione del Premio a Sarli – docente di Accompagnamento pianistico Codi25 presso Conservatorio di musica Gesualdo da Venosa a Potenza, ha studiato presso Università degli Studi di Salerno – :”maestra “curiosa” delle arti e “ricercatrice” del bello: un’eccellenza femminile della storia della musica contemporanea, esempio per tutte e tutti e modello di riferimento per le donne cui nulla è impossibile”.

“La crescita intellettuale, emozionale ed etica di un popolo – sottolinea la prof. Marchand – è stata da sempre caratterizzata dalla interazione tra le reali e non fittizie eccellenze artistiche, culturali ed organizzative presenti in un territorio e la sua popolazione. Questo permette inevitabilmente lo sviluppo sociale, culturale ed economico a livello Comunale, Regionale, Nazionale e Internazionale che è di fatto l’unico reale sostegno per realizzare quel grande cambiamento necessario e da tutti auspicato per poter fare fronte al degrado a cui noi tutti stiamo assistendo a livello mondiale: mancanza di reale talento, ignoranza, pochezza intellettuale, guerre, fame, razzismo, inquinamento illegittimo e selvaggio ed ignoranza dilagano infatti ovunque. Esclusivamente per questo motivo, nella mia qualità di Direttore Artistico – aggiunge – ho messo in moto tutte le azioni necessarie per promuovere la candidatura a livello istituzionale della pianista e Maestra Maria Sarli per farle ottenere il meritato Premio alla Carriera ottenendo il prestigioso Patrocinio dall’ Ufficio della Consigliera di Parità Pipponzi che valutata l’ importanza di tutta la vita artistica e di insegnamento della Maestra di pianoforte Maria Sarli anche presso il Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza, non ha potuto far mancare la sua completa presenza emotiva ed il suo contributo Istituzionale alle mie attività per realizzare un atto di cui tutta la Regione Basilicata andrà fiera e orgogliosa”.

La maestra Sarli ha espresso parole di ringraziamento per la stima e l’apprezzamento ricevuti e a tutti coloro che con il loro contributo hanno partecipato, a vario titolo, all’organizzazione e alla promozione della serata di premiazione.

Per Marchand e Barra, animatori delle varie forme di espressione dell’arte, un’ulteriore testimonianza del ricco patrimonio e di professionalità artistiche di cui la Basilicata dispone e che hanno bisogno di valorizzazione e di essere messe “in rete”.