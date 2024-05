Ferragnez vendono la villa sul lago, è la fine del sogno

Non solo vivono ormai in case separate, ma Chiara Ferragni e Fedez hanno messo anche in vendita la villa sul lago di Como, acquistata neanche un anno fa per cinque milioni di euro.

L’annuncio è apparso nei giorni scorsi sulla app di Chiusano Immobiliare, che starebbe gestendo la compravendita.

Nel luglio dello scorso anno l’allora coppia più social d’Italia aveva condiviso molte foto della dimora di lusso, compresi scatti di loro due abbracciati nella piscina a sfioro sul lago di Como.

La villa di circa 400 metri quadri è distribuita su due piani. “Our dream”, scriveva Chiara Ferragni su Instagram. Con la fine della storia d’amore, è finito anche il sogno della casa.

Oggi Chiara è a Madrid, con i figli Leone e Vittoria, ospite di un grande albergo, mentre Fedez ha postato su Instagram la sua gita a Montecarlo per il Gran Premio di Formula 1, con tanto di prova al volante di una Ferrari e scatto su uno yacht ormeggiato in porto.

Sembrano passati secoli dalla proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona nel maggio 2017, che diede il via alla saga dei Ferragnez, la coppia più social dell’ultimo decennio.

Come tanti, Chiara e Federico non hanno retto agli urti della vita: prima la scoperta del tumore al pancreas e l’operazione di Fedez, poi la partecipazione di lei a Sanremo 2023, quando scoppiò la polemica dopo il bacio tra il cantante e Rosa Chemical.

Il colpo finale è arrivato con il caso pandoro, che vede lei indagata per truffa aggravata, così come per le uova di Pasqua e la bambola Trudi. Poco dopo lo scoppio del ‘pandorogate’, appena passato San Valentino, Fedez ha lasciato la casa di famiglia.

Ed è finito sotto indagine anche lui per la rissa avvenuta al The Club di Milano e il successivo pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino in via Traiano.

Fedez, riconosciuto da due testimoni, è stato iscritto nelle scorse settimane nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso.

Per procedere con questi ultimi due reati, però, sono necessari la querela e il referto medico da parte della persona offesa, in questo caso Iovino, che tuttavia aveva rifiutato il trasporto in ospedale e non avrebbe collaborato alle indagini.

Nei giorni scorsi i legali dei due hanno raggiunto un accordo e il trainer ha rinunciato a presentare querela. Se la denuncia non sarà depositata entro luglio le accuse di lesioni e percosse cadranno automaticamente.

Rimarrebbe quella per rissa, procedibile d’ufficio, ma ancora tutta da valutare.

Vicende giudiziarie a parte, Chiara sui social ha puntato sul low profile – figli, lavoro e amici – mentre Fedez anche dopo la rissa al The Club non ha esitato ad esporsi, con un intervento al Salone del Libro di Torino, attirandosi molte critiche e haters tanto che sua madre, Annamaria Berrinzaghi, che è anche la sua manager, non le ha mandate a dire a chi critica il figlio.

Su Instagram ha postato il significato della parola ‘invidia’ preso da wikipedia, commentando ‘”Deve essere brutto gioire della disgrazie altrui. Che tristezza”.

Oltre ai problemi con la giustizia, nei giorni scorsi il 34enne era stato anche al pronto soccorso per problemi di salute per i quali aveva dovuto annullare la sua partecipazione al nuovo programma Rai di Alessandro Cattelan.

ANSA