Esce Fra, Gigi D’Alessio ‘l’Italia canta in napoletano’

Fra come fratello nel gergo giovanile napoletano, ma anche come Francesco, suo figlio, e come il primo tempo di un progetto che c’è ‘fra’ un disco e l’altro.

Si intitola proprio così, Fra, il nuovo album di Gigi D’Alessio che esce oggi per GGD Edizioni Srl/Sony Music.

Un progetto che il cantautore napoletano racconta a Milano, tra la preoccupazione per quello che sta succedendo nell’area dei Campi Flegrei con le scosse di terremoto (“ho paura, sono fenomeni che non riusciamo a controllare”) e l’orgoglio perché ormai “in napoletano canta tutta l’Italia”.

Sono dieci le tracce presenti nell’album che spaziano dai nuovi brani con sonorità più pop e contemporanee fino ai grandi classici che si vestono però di nuove vibrazioni e sono arricchite da inediti featuring. I ‘fra’ sono anche i tanti amici presenti nell’album, da Alessandra Amoroso a Clementino, fino a Elodie, Ernia, Geolier, Guè e Lda, cioè Luca D’Alessio uno dei suoi figli, con cui canta ‘Primo appuntamento’.

Il primo featuring inedito è con Geolier reduce dal successo di Sanremo, ‘Senza Tuccà’, in radio da oggi che è accompagnato dal videoclip diretto da Marco Pavone, dove i due cantanti sono cartoni animati in una Napoli futuristica. “Con Geolier ci siamo visti per un caffè in sala di incisioni e lì all’una di notte abbiamo deciso di scrivere un pezzo insieme – racconta D’Alessio – e all’una e mezza era già pronto”.

L’album è stato anticipato dal singolo ‘Nu dispietto’ che ha scatenato sui social il toto nomi sulla voce femminile che canta con Gigi : “Lo scopriremo nel concerto a piazza del Plebiscito il 7 giugno – spiega D’Alessio – , ho voluto fare questa sorpresa. Sono stati fatti tanti nomi, anche quello della mia compagna, e qualcuno ha anche pensato all’intelligenza artificiale ma lo scopriremo”.

Le date del tour a Napoli in piazza del Plebiscito (7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 giugno) sono già tutte sold out. A luglio, agosto e settembre ci saranno le date del tour estivo in tutta Italia, mentre a novembre e dicembre sarà il turno di ‘Gigi Palasport’ e il prossimo anno al via il tour europeo.

Tornando all’album, D’Alessio ha scelto di farsi accompagnare da tre artisti, Guè, Clementino e Geolier, per la nuova versione del suo storico brano ‘Non mollare mai’.

Mentre con Elodie e Ernia ha inciso la versione 2024 di ‘Io vorrei’. “Vedere che oggi tutta Italia canta in lingua napoletana non è solo motivo di orgoglio, ne sono felice – spiega il cantautore che racconta come al suo primo Sanremo, 24 anni, fa gli avevano chiesto di togliere una frase in dialetto nella canzone -.

Non credo che sarà una moda passeggera, facendo un mix con le sonorità più moderne e attuali il suono del napoletano arriva prima, anche se non lo capisci. Il napoletano ha il dono della sintesi e in una frase puoi racchiudere un mondo”.

E parlando del Festival di Sanremo Gigi D’Alessio probabilmente non salirà su quel palco il prossimo anno: “Rimane sempre la più bella vetrina per la nostra musica, ma adesso sono concentrato sul progetto del nuovo album”, conclude facendo un grande in bocca al lupo a Carlo Conti.

