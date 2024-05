Nelly Furtado ritorna sulle scene con il nuovo brano Love Bites

L’artista vincitrice ai Grammy Awards Nelly Furtado torna sulle scene con la pubblicazione del suo nuovo singolo Love Bites, in collaborazione con Tove Lo e SG Lewis.

Il singolo, dalle sonorità club e dance, arriva accompagnato anche dal rispettivo videoclip.

“Mi sento di essere stata richiamata alla musica dalla comunità dei dj – racconta Nelly Furtado -.

I dj remixavano le mie canzoni durante i concerti, nei club e sui social media e ho capito quanto alle persone piacesse ballare sui miei pezzi.

Ballare è il vizio più salutare che si possa avere e amo avere l’opportunità di scrivere musica che funga da distrazione per le persone più di ogni altra cosa”.

Si tratta del ritorno di una delle più famose popstar globali, attesa performer di numerose date estive in festival prestigiosi quest’estate in Europa e negli Stati Uniti. Nelle ultime settimane si è esibita al Lollapalooza e al Coachella.

Da quando ha iniziato a pubblicare indizi sui propri social media durante lo scorso anno, la sua fanbase è andata in visibilio. Ispirata da una vera “rivoluzione interiore”, Nelly Furtado è in studio da mesi per creare la sua musica più personale e innovativa ad oggi, certa di dominare le classifiche ancora una volta.

L’icona indiscussa del pop di inizio millennio ha raggiunto un nuovo gruppo di fan appartenenti alla Gen Z, che hanno riscoperto le sue hit multiplatino e le hanno fatte diventare virali sui social e sulle piattaforme.

Nel solo 2023 ha accumulato oltre 1 miliardo e mezzo di stream e la scorsa settimana è entrata a far parte dello YouTube Billion Views Club con la sua hit Say It Right che ha raggiunto oltre 1 miliardo di visualizzazioni.

