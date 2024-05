Ingresso di Monsignor Davide Carbonaro nella Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo: Un Messaggio forte per i Giovani

Il nuovo arcivescovo di Potenza, monsignor Davide Carbonaro, ha lanciato un messaggio ispiratore ai giovani durante il suo ingresso nella Diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo. Incoraggia i giovani a non arrendersi e a esprimere la propria creatività nel luogo in cui sono nati, affinché insieme possano generare il bene per tutti.