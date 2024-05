Lonetti FareFuturo Senise : lavoriamo per individuare un sindaco aperto al dialogo

Allontanare la data della fine della legislatura non è stata una cosa bella, ma solo un danno enorme per Senise dopo l’immobilismo della macchina amministrativa a guida Castronuovo impantanata e ferma da tempo che ha causato e fatto saltare l’avvio delle procedure per nuove elezioni, lasciando il paese alla guida del commissario prefettizio con evidenti conseguenze negative sulla economia locale esclusa dalla possibilità di ottenere benefici attraverso operazioni sul bilancio pubblico.

Senise rispetto ad altri comuni limitrofi è sempre in maggiore sofferenza sul piano del benessere di chi vi abita, ma vanta una ricca storia millenaria fatta da uomini che hanno sempre lavorato con dignità e sacrificio e che merita di essere riscattata da una posizione di degrado politico sociale ed economico in cui è caduta per riconquistare quelle posizioni che legittimamente le spettano di diritto.

La Fondazione FareFuturo insiste sulla necessità di individuare già da adesso, se non è stato già fatto, il proprio candidato sindaco per avere il tempo utile per individuare anche i candidati giusti per preparare un programma politico amministrativo da proporre attraverso il quale si possa rappresentare la visione e le proposte da portare avanti, per favorire il miglioramento delle condizioni di vita di chi è sofferente, verso gli anziani, i poveri e i giovani in cerca di lavoro.

Quindi non essere chiusi, ma aprirsi e lavorare in sintonia favorendo la possibilità di dialogo e intese con tutte le componenti sociali e politiche della nostra comunità e a non cedere nessuno compromesso, ma dare voce ai cittadini alle associazioni ai gruppi e alle forze sociali, per creare una amministrazione che non si limita a circoscrivere i fatti ma a risolverli.

Il coordinamento FareFuturo di Senise augura alla nostra città di scegliere un sindaco che abbia anche la capacità di ascolto e dialogo con i cittadini ideale per rappresentare tutti i senisesi, per riaccendere le energie positive e il senso di appartenenza per interferire su nuovi circuiti virtuosi e costruire quindi un percorso politico amministrativo proiettato nel futuro.

Giovanni Lonetti

Fare Futuro Sezione Senise