Piano strategico, Bardi incontra i giovani cooperatori

Si è tenuto il 28 Dicembre l’incontro tra il Presidente della Regione, Vito Bardi, e i rappresentanti di diverse associazioni e rappresentanti giovanili delle organizzazioni datoriali, tra le quali Alleanza delle Cooperative Italiane Basilicata.

Al tavolo presenti il dott. Giampiero Perri quale consigliere scientifico per l’attuazione del Psr e del Pnrr della giunta regionale e il dott. Michele Busciolano Ufficio di Presidenza del presidente della giunta regionale e Antonio Candela per l’Alleanza giovani Cooperatori di Basilicata.

L’incontro, promosso dall’Alleanza delle Cooperative Italiane Basilicata, ha inteso offrire il proprio contributo per progettare, programmare ed attuare il Piano strategico della Regionale Basilicata, promuovendo soprattutto il protagonismo dei giovani cooperatori che possono e debbono rappresentare l’opportunità da cogliere nei processi di crescita e sviluppo dei nostri territori, dove il tema vero è appunto rappresentato dall’assenza di opportunità per loro.

Molte sono state le sollecitazioni suggerite dal coordinamento giovani nel solco del documento di proposte che l’Alleanza delle Cooperative Italiane Basilicata ha trasmesso dopo l’incontro tenutosi la settimana precedente. In particolare si è sottolineata la necessità di:

Promuovere attività e iniziative per l’anno europeo della gioventù istituito dal parlamento europeo : L’Anno europeo della gioventù 2022 sarà incentrato sul ripristino di prospettive positive per i giovani europei che hanno subito conseguenze negative dall’impatto della pandemia di COVID-19.

Designare il 2022 come un anno per i giovani significa intraprendere maggiori sforzi per includere le priorità dei giovani nei settori politici pertinenti dell’UE e a tutti i livelli del processo decisionale dell’Unione. L’Anno europeo della gioventù punterà a coinvolgere i giovani nei processi di consultazione chiave come la Conferenza sul futuro dell’Europa, e in altre politiche a livello europeo, nazionale e locale.

Verificare le opportunità e sviluppo per i giovani e sul come si inserisce il PSR rispetto al Social Economy plan che l’europa ha licenziato pochi giorni fà;

Aggiornamento e ridiscussione della legge 11/2000 sulle politiche giovanili;

La discussione ha incrociato la disponibilità e la volontà da parte della regione di recepire fin da subito le sollecitazioni e di rinviare a successivi tavoli, a partire da gennaio 2022, ulteriore confronto su tematiche settoriali e proposte di azione sinergica e strategica riferita al PSR.

L’Alleanza con il suo Presidente Crocco, ha peraltro rimarcato al precedente incontro come siano necessarie:

Politiche attive del lavoro: in cui la strategia dell’occupabilità dovrà avere un ruolo centrale e trasversale sulle politiche strategiche della regione.

Attivazione di un tavolo permanente di monitoraggio e valutazione delle azioni messe in campo e declinate dal PSR a valere sulle strategie regionali;

Queste stesse necessità sottolineate dal coordinatore Giovani cooperatori affinché la spesa sia coerente e rispondente alle necessità occupazionali giovanili.

L’Alleanza delle Cooperative Italiane Basilicata ed il coordinamento Giovani, esprimono apprezzamento per l’apertura e l’attenzione dimostrata al mondo della cooperazione, dei giovani e delle donne cooperatrici che avranno un ruolo fondamentale nella declinazione delle azioni previste nella cornice del PNRR.

L’Alleanza monitorerà e proseguirà nell’azione di suggerire azioni correttive sulle attività che da qui in avanti verranno promosse.

L’anno che ci apprestiamo a vivere sarà di assoluto rilancio e protagonismo delle imprese cooperative dell’Alleanza, che ancora una volta hanno dimostrato tenuta e visione collettiva, dove le comunità e le persone sono al centro del nostro agire.

Vigileremo affinché finalmente si possa guardare alla nostra regione e alle nostre comunità come un valore e veicolo di opportunità e di rilancio per il nostro territorio.