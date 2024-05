Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Cinque giorni di lutto nazionale

I funerali del presidente iraniano Ebrahim Raisi si terranno domani a Tabriz: lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Mehr, citata dalla Tass.

In Iran “non si accredita alcuna ipotesi di attentato, pare sia stata una disgrazia dovuta al maltempo, forse un guasto. Quindi direi che non dovrebbero esserci conseguenze o grandi scossoni. Vorrei tranquillizzare tutti, non dovrebbero esserci conseguenze negative all’estero. I nostri concittadini stanno benissimo, la situazione anche in Iran pare per il momento senza conseguenze negative. Valuteremo nelle prossime ore quello che accadrà ma non essendoci, come confermato dalle autorità iraniane, segnali di attività esterne, si tratta di un incidente”. Così il ministro Antonio Tajani arrivando al Summit Youth 7 Italy 2024

“Stiamo seguendo da ieri minuto per minuto ciò che accade in Iran. Ho parlato a lungo con il nostro ambasciatore a Teheran stamane presto”, ha sottolineato Tajani che ha partecipato a un vertice a palazzo Chigi con la premier Giorgia meloni, i mnistri Crosetto e Piantedosi, il sottosegretario Mantovano e i vertici dell’intelligence per fare il punto della situazione.

“È stato fatto un punto della situazione e mi pare che si sia trattato di un incidente – ha spiegato – Anche la posizione iraniana, come potete vedere, lascia a intendere che non ci siano condizionamenti esterni. Quindi ci auguriamo che la nuova dirigenza dell’Iran possa lavorare per la stabilità, per l’area, per la pace e anche per il dialogo”. “Esprimiamo le nostre condoglianze all’Iran per ciò che è accaduto. Tutto lascia pensare che sia trattato come un incidente provocato dal maltempo o da un guasto dell’elicottero”, ha aggiunto Tajani.

Per il ministro degli esteri, in Iran “Khamenei ha detto che si andrà a votare entro 50 giorni e mi auguro che la nuova dirigenza dell’Iran lavori per la stabilità dell’area, la pace e per il dialogo”. “Vorrei rassicurare gli ascoltatori perché la situazione è meno preoccupante di quanto si potesse immaginare stanotte o stamani”, ha riferito Tajani. “Quello che è emerge è che tutto lascia pensare che si sia trattato di un incidente, anche i commenti in Iran confermano questa interpretazione. Noi seguiamo con grande attenzione la vicenda”.

“Siamo dispiaciuti, avevamo parlato col ministro degli Esteri qualche settimana fa e anche quando non si condividono le idee la morte è sempre un fatto negativo. Esprimiamo tutti le nostre condoglianze”, ha concluso.

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Raisi