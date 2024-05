CAF UIL: al via campagna fiscale dichiarazione redditi

La campagna fiscale per la dichiarazione dei redditi è ai nastri di partenza e nelle sedi del CAF UIL sono già state avviate le procedure per la compilazione dei modelli 730 dei cittadini.

Le operatrici e gli operatori degli sportelli del CAF si sono incontrati con la presidente della struttura di servizi fiscali Anna Carritiello, il segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli, il componente della segreteria confederale Giuseppe Pietrantuono per mettere a punto la macchina organizzativa.

Tra le novità di quest’anno è previsto l’allargamento della platea anche rispetto ai contribuenti in possesso di investimenti o attività finanziarie all’estero; la possibilità di compilare la versione “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un datore di lavoro/ente pensionistico e richiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle entrate; l’opportunità di usufruire di una detrazione ripartita in 10 rate per chi ha sostenuto le spese per il Superbonus nel 2022.

Oltre un milione di persone, lo scorso anno, si sono affidate a noi per le loro dichiarazioni dei redditi.

Quest’anno – ha dichiarato il Presidente del CAF UIL, Giovanni Angileri – ci attendiamo la stessa affluenza vista la capillarità delle nostre strutture territoriali e l’efficienza delle nostre operatrici e operatori che hanno da poco concluso il percorso di formazione obbligatoria sugli aggiornamenti fiscali.

Inoltre, nel 2023, è attiva la possibilità per il cittadino di poter conferire, tramite SPID o CIE personale, delega digitale al CAF UIL per l’accesso da parte dell’operatore alla sua precompilata 730, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Uno strumento che prevediamo di poter allargare anche a tutti gli altri servizi che offriamo.

Infine, dal prossimo mese avremo accesso al servizio pagoPA per poter scaricare le notifiche digitali dei cittadini.

Da oltre 30 anni il CAF UIL è al servizio delle persone e delle loro esigenze fiscali; le novità inserite rientrano in un percorso di digitalizzazione per essere sempre più vicini alle richieste che ci pervengono dai cittadini.

Gli Sportelli del CAF Uil, presenti nelle sedi Uil diffuse sul territorio, sono principalmente presidi di democrazia, luoghi dove i cittadini possono rivendicare un diritto verso una PA con un iter sempre più complesso.

Le lavoratrici e i lavoratori dei nostri Servizi – ha detto Tortorelli – rappresentano un orgoglio per la UIL. Persone sempre pronte a essere una spalla quando si ha un bisogno e dare risposte risolutive.

Grazie al loro lavoro, affrontato con grande successo, in questi anni, sono state date risposte alle nuove necessità dei cittadini rafforzando il rapporto con i territori tanto che i numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta e della continua crescita in Basilicata si rafforza l’impegno e il sostegno del grande lavoro che stiamo facendo sul territorio.

Noi crediamo fortemente nel sindacato delle competenze e dei servizi di qualità per i nostri iscritti , per le Persone.

Anna Carritiello, presidente Caf Uil, riferisce che lo scorso anno sono state circa 23mila i 730 lavorati negli uffici della Basilicata. Il Caf – sottolinea – ha avuto sempre un ruolo importantissimo di sostegno ai cittadini nel compiere il proprio dovere fiscale umanizzando il rapporto con la pubblica amministrazione.

La formazione, la cortesia e la disponibilità sono stati i tre ingredienti essenziali che hanno portato alla crescita di soddisfazione da parte degli iscritti e non e alla loro fidelizzazione. Il nostro obbiettivo – aggiunge Carritiello – è garantire un impegno quotidiano, in presenza, professionale e umano che attraverso il servizio di assistenza fiscale porta avanti gli ideali e i principi del nostro sindacato Uil: quello di stare dalla parte dei più deboli in mezzo alla gente e al servizio della comunità.