Hit Parade, subito prima Taylor Swift, terzi i Pearl Jam

Conquista subito la vetta della classifica degli album più venduti, anche in Italia (come ha fatto negli Usa bruciando nuovi record, e in altri Paesi, dall’Australia alla Germania, ndr) Taylor Swft con il suo undicesimo disco in studio The tortured poets department, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk.

Si interrompe così la permanenza durata cinque settimane al primo posto del rapper Tony Effe, con Icon, passato in seconda posizione.

Debutta direttamente al terzo posto Dark matter, il nuovo album dei Pearl Jam, l’iconica rock band di Seattle guidata da Eddie Vedder. Scende dalla terza alla quarta posizione Radio Sakura di Rose Villain, che si conferma fra gli artisti che stanno ottenendo più riscontro dopo Sanremo.

Scende dal quarto al quinto posto il rapper Kid Yugi con I nomi del Diavolo mentre scivola dal secondo al sesto Maya del producer multiplatino Mace. In discesa anche Sferaebbasta, che alla 23/a settimana in classifica, passa dal sesto al settimo gradino con X2VR, e Mahmood (10 settimane in classifica), dal settimo all’ottavo con Nei letti degli altri.

Ancora stabilmente in top ten Annalisa, che con la riedizione di E poi siamo finiti nel vortice passa dall’ottavo al nono posto.

Al decimo (una posizione in meno rispetto a sette giorni fa) c’è invece Popolari di Rhove.

Tra i singoli torna prima Come un tuono di Rose Villain mentre scende al secondo posto il duetto tra Geolier e

Ultimo in L’ultima poesia.

Si conferma terza 100 Messaggi di Lazza. The tortured poets department di Taylor Swift svetta al debutto anche nella classifica di Cd, musicassette e vinili, seguita dalla new entry dei Pearl Jam con Dark Matter al secondo posto.

Risale invece dalla 11/a alla terza posizione The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) dei Pink Floyd.

ANSA