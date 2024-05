Futsal Senise: Mister Masiello ,“quando ho avuto bisogno di una mano ho stretto forte la mia”.

“Quando ho avuto bisogno di una mano ho stretto forte la mia”. Ci ho impiegato più di un mese per scrivere qualcosa.

Non è stato facile chiudere i conti con l’ultima partita di campionato, con i piedi nei play off al triplice fischio dell’arbitro e vedere tutto svanire dopo 10’. Praticamente 21 giornate e mezza su 22 tra primo e quinto posto, per poi finire sesti. L’ennesimo insegnamento da mettere in valigia, nell’unica valigia che conta davvero. Parafrasando Pirandello: “non aspettarti nulla che non venga da te”.

È stata l’ennesima “nostra” stagione ricca di contraddizioni, con la continua lotta interna di voler fare tanto con così poco tempo a disposizione. Con la continua voglia di voler incidere nell’animo dei propri giocatori, con l’esempio più che con le parole. Con il desiderio di voler scrivere una pagina importante, consapevole che l’inchiostro a disposizione probabilmente non sarebbe bastato per terminare la pagina. A conti fatti, abbiamo scritto quello che potevamo scrivere, ho inciso nell’animo dei miei giocatori per quello che potevo incidere, abbiamo fatto tanto con così poco tempo a disposizione. Abbiamo ottenuto il miglior posizionamento nella storia del club, miglior attacco e capocannoniere del girone. Posso ritenermi soddisfatto.

Personalmente credo sia stata una stagione molto positiva, molto ricca: ricca di situazioni da dover gestire (che mi serviranno per il futuro – non si finisce mai di imparare), ricca di successi che non immaginavo di poter ottenere, ricca di vecchi rapporti che si sono consolidati e di nuovi rapporti che ho avuto modo di scoprire. Sicuramente ricca di emozioni, con i giocatori come “strumento” unico di 26 dei 27 stati emotivi mappati da un team dell’University of California – Berkeley.

Mi sento di ringraziare la società e la dirigenza del Futsal Senise per questa quarta stagione assieme. Più di tutti mi sento di ringraziare i miei ragazzi e i miei collaboratori. In ultimo, ma non per ultima, tutta la gente di Senise.

Grazie a tutti e adesso vediamo cosa ci riserva il futuro… Il futuro lo conosce solo Dio.

Mister Masiello