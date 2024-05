Senise: Verso nuove elezioni con una partecipazione attiva e consapevole

La Fondazione FareFuturo di Senise coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini a riavvicinarsi alla vita politica e a collaborare attivamente per il bene del paese.

L’invito di FareFuturo:

Partecipazione attiva: È fondamentale che i cittadini partecipino attivamente alle prossime elezioni comunali, scegliendo con attenzione i candidati che meglio rappresentano i loro interessi e le loro idee.

Sinergia tra cittadini e istituzioni: FareFuturo auspica una proficua collaborazione tra le istituzioni e le forze politiche presenti, per un governo del paese più trasparente, efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini.

Competenza e indipendenza: La Fondazione sostiene l’importanza di eleggere candidati competenti e indipendenti, capaci di gestire il paese con lungimiranza e senza compromessi.

Basta al clientelismo: FareFuturo si batte contro il clientelismo e le logiche di potere che hanno danneggiato il paese in passato.

Valorizzare le migliori risorse: È necessario premiare chi, con esperienza e competenze, può dare un contributo positivo al futuro di Senise.

Un futuro migliore: FareFuturo invita a non rassegnarsi e a lottare per un futuro migliore per Senise, libero da “amministratori ambulanti” che si interessano solo al proprio tornaconto.

Le prossime elezioni comunali saranno un’occasione importante per cambiare rotta e costruire un futuro migliore per Senise. La partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini sarà fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.

In aggiunta a quanto sopra, la Fondazione FareFuturo potrebbe:

Organizzare incontri pubblici per discutere i problemi del paese e le possibili soluzioni.

Promuovere il confronto tra i cittadini e i candidati alle elezioni.

Elaborare proposte concrete per il futuro di Senise.

Sostenere i candidati che condividono i loro valori e la loro visione per il paese.

L’impegno di FareFuturo è quello di contribuire a costruire un futuro migliore per Senise, basato sulla partecipazione, la trasparenza, la competenza e il bene comune.