Contribuire alla cultura e alla scienza: un impegno condiviso con la Fondazione Alma Dal Co

Quest’anno la Fondazione Aidr (www.aidr.it) ha scelto di sostenere la Fondazione Alma Dal Co invitando tutti coloro che fanno parte del proprio network a destinare il 5 per mille dell’IRPEF ad un ente che celebra la memoria e il lascito culturale di Alma Dal Co attraverso il sostegno ai talenti emergenti nel campo della musica e della scienza.

La Fondazione Alma Dal Co è nota per il suo impegno nell’incoraggiare e sostenere i giovani eccellenti, e quest’anno, durante il concerto dei vincitori che si terrà sabato 30 novembre 2024 presso il Conservatorio di Venezia Benedetto Marcello, avremo l’opportunità di assistere alle esibizioni dei giovani talenti premiati.

Il concerto, che inizierà alle ore 17:00, vedrà esibizioni nelle categorie di pianoforte, canto solista, composizione corale e direzione di coro.

La composizione corale, cuore pulsante di questo evento, verrà selezionata attraverso un bando specifico, disponibile sul sito almadalcofondazione.org, e l’esecuzione della composizione vincente sarà diretta dal vincitore del premio di direzione.

Contribuire al 5 per mille a favore della Fondazione Alma Dal Co significa investire nell’eredità intellettuale di una grande promotrice della cultura e della scienza.

È un gesto di sostegno che non comporta costi aggiuntivi per il donatore, ma che può fare la differenza nella vita di giovani promettenti.

Per partecipare, è sufficiente indicare il codice fiscale della Fondazione Alma Dal Co, 94105370277, nell’apposita sezione dei modelli fiscali.

Anche coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono contribuire, utilizzando la scheda per il 5 per mille disponibile nelle Certificazioni Uniche o nel Modello 730, e consegnarla in un ufficio postale o a un intermediario abilitato.

Siamo profondamente grati per ogni contributo, poiché ogni donazione ci permette di portare avanti e di espandere le iniziative di grande valore sociale e culturale promosse dalla Fondazione Alma Dal Co. Questa collaborazione continua a onorare l’eredità intellettuale di Alma Dal Co, una figura emblematica nel suo impegno verso la scienza e la musica.

Per coloro interessati a scoprire di più sull’impatto scientifico di Alma Dal Co e sulle attività della Fondazione, consigliamo di visitare i seguenti link:

– obituary di Alma sulla rivista Nature: https://www.nature.com/articles/s41559-022-01978-7#:~:text=Alma%20Dal%20Co%20tragically%20passed,to%20become%20a%20stellar%20career

– sito della Fondazione Alma Dal Co alla pagina Science dove è disponibile la Lecture in onore di Alma tenuta ad Harvard qualche settimana fa: https://almadalcofondazione.org/science/2024-2/

– Il link al Twitter del suo gruppo di ricerca, dalcolab, all’Università di Losanna, dove in un anno aveva vinto finanziamenti per 7 ricercatori: https://twitter.com/DalCo_Lab

*Presidente Fondazione Aidr (www.aidr.it)