Polese (Italia Viva-Orgoglio lucano): “Innamorato ancor di più della Basilicata”

“Tanti chilometri percorsi, tanti volti incontrati e molte strette di mano. E’ stata una campagna elettorale entusiasmante e partecipata, che mi ha regalato per l’ennesima volta la possibilità di innamorarmi ancora di più della mia terra e della mia gente”.

Lo dichiara Mario Polese di Italia Viva, candidato per la lista ‘Orgoglio Lucano’ per Bardi presidente che spiega: “In questi due mesi circa abbiamo attraversato la nostra meravigliosa Basilicata in un viaggio fatto di dialoghi critici e costruttivi che ha visto al centro la nostra proposta di rilancio per le nostre comunità.

E cioè quel foglio bianco consegnatoci nelle mani dal candidato presidente Vito Bardi e su cui abbiamo messo le nostre idee per il bene dei lucani”.

“Non abbiamo bacchette magiche ma tanta passione. Sul rilancio della Sanità, dove non è l’anno zero, ma ci sono problemi che vanno affrontati e risolti pensiamo che nel sistema attuale vada rimessa la persona al centro.

C’è quindi tutto il tema del sociale dove il sostegno del pubblico non può avvenire attraverso misure a pioggia o peggio alimentando solo il canale dell’assistenzialismo ma va immaginato un piano di misure coordinate tra loro.

Particolare attenzione deve essere quindi dedicata anche alla precarietà del lavoro, in una prospettiva di stabilizzazione a partire dalla platea di persone inserite nei progetti di inserimento attivate dalle pubbliche amministrazioni, come gli ex Rmi e Tis”, continua ancora Polese che aggiunge: “Crediamo che vadano messe in campo politiche per il sostegno anche del ceto medio.

Così come a livello infrastrutturale bisogna prima recuperare tutto il sistema interno troppo spesso vetusto e poi intercettare risorse per potenziare i collegamenti extraregionali con l’alta velocità ferroviaria”.

“La gente ci ha ascoltato con interesse e messo in evidenza il desiderio e la voglia di una nuova stagione che veda la proposta prevalere sulla protesta, nostro punto di forza su cui incentriamo la nostra missione politica ormai da anni.

Aspettiamo il verdetto delle urne con assoluta serenità e forza, certi di fare un ottimo risultato e restituire ai lucani l’energia e la forza che hanno dato a me in queste ultime settimane”, conclude Mario Polese.