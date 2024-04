Dipendenti dello stabilimento Stellantis di Tricarico : nota di denuncia su trasporto pubblico verso Melfi

I lavoratori di Stellantis, che pendolano da Tricarico alla zona industriale di Melfi, sono costretti a evidenziare un problema persistente che li penalizza. Nonostante abbiano segnalato la questione più volte alle autorità competenti, sin dal 2018, purtroppo non è stato risolto.

Le precarie condizioni della strada, soprattutto durante l’inverno, la lunghezza dei tempi di percorrenza e la sicurezza scarsa hanno spinto a proporre un cambio di percorso, per raggiungere lo stabilimento Stellantis dalla Strada Statale Basentana anziché dalla Strada Provinciale 1 (ex Appia).

Purtroppo, l’interesse manifestato è rimasto lettera morta, senza considerare alternative come l’aggiunta di una fermata supplementare allo svincolo di Tricarico sulla linea da Salandra a Melfi.

In un periodo pre-elettorale, in cui si promette di risolvere i problemi a tutti i livelli, ci appelliamo affinché la nostra richiesta, avanzata da sei anni, sia finalmente presa in considerazione.