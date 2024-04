Spaccio di droga, un arresto e una denuncia e sequestro di 4,5 kg di marijuana a Policoro

Un uomo di 30 anni di Policoro è stato arrestato dalla Polizia, mentre la sua compagna è stata denunciata per detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso. Le forze dell’ordine della Squadra Mobile di Matera, della Sisco di Potenza e del Commissariato di Policoro, con l’aiuto di un’unità cinofila antidroga della Questura di Bari, hanno effettuato un controllo il 5 aprile su un’auto in cui si trovava la coppia, nel centro abitato di Policoro.