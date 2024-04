Elezioni Regionali Basilicata 2024 Donzelli a Melfi a sostegno di Bardi il 18 Aprile

Giovedì 18 aprile 2024 alle ore 11,30 all’hotel Relais La Fattoria di Melfi è in programma un incontro pubblico con Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia alla presenza del candidato presidente, Bardi, e dei candidati di Fratelli d’Italia.

“Ringraziamo il responsabile nazionale organizzazione del partito per l’attenzione rivolta alla Basilicata – fa sapere Fratelli d’Italia Basilicata – e soprattutto per aver scelto un posto, polo industriale, e sede di uno dei più grandi stabilimenti automobilistici d’Europa, centrale per il futuro anche della regione”.