Celi (Dcr Rotondi): «Pronti a tutto per i lucani, la nostra lista sorprenderà. Non vi deluderemo»

«Anche il presidente di Democrazia Cristiana con Rotondi sarà presente venerdì 19 aprile, dalle ore 17.30, in piazza San Giovanni Bosco a Potenza per il comizio di chiusura della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni Regionali del 21 e 22 aprile.

Il presidente Rotondi interverrà sul palco per testimoniare come la nostra area moderata sia fondamentale per le sorti della vittoria. Siamo persone serie, responsabili e competenti che sicuramente sapranno sostenere il miglior presidente per la regione, ovvero Vito Bardi».

È quanto dichiara Carmen Celi, commissaria regionale Democrazia Cristiana con Rotondi per le elezioni di Basilicata.

«La nostra è stata una campagna impostata sui temi. Infatti ci interessa solo dare riprovate concrete e rapide alla comunità, pertanto, abbiamo preferito evitare polemiche e discussioni con gli avversari, destinando tutte le nostre forze all’ascolto delle esigenze dei lucani.

Insieme abbiamo stilato un programma di proposte finalizzato alla crescita e allo sviluppo di questa amata terra. E insieme porteremo a termine tutti gli obiettivi», continua Celi.

«Colgo l’occasione per invitare i lucani al voto perché abbiamo bisogno di fiducia e di essere uniti. Siamo la coalizione del fare, che si muove nel segno della concretezza.

Dunque, vogliamo adoperarci immediatamente per l’interesse esclusivo della comunità e dare dignità a tutti i lucani.

Noi della lista UDC-Democrazia Cristiana con Rotondi ci siamo e siamo certi di saper onorare questa responsabilità.

Non vi deluderemo», conclude Carmen Celi, commissaria regionale Democrazia Cristiana con Rotondi per le elezioni di Basilicata.