Notte nazionale del Liceo classico venerdi’ 19 Aprile a Melfi

Il prossimo venerdì 19 aprile, dalle 18:00 alle 24:00, anche il Federico II di Svevia di Melfi partecipa alla X edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni.

L’evento, dedicato alla celebrazione della tradizione classica, vanta il patrocinio del Miur, di Rai Scuola e Rai Cultura. Nasce dalla creatività del prof. Rocco Schembra, docente di latino e greco presso il Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), e per l’edizione di quest’anno registra l’adesione di 350 Licei classici di tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, che coinvolge attivamente insegnanti e studenti di tutte le discipline e di tutti gli indirizzi dell’istituto Federico II, persegue l’obiettivo di rendere tangibile l’attualità dei classici, attraverso il felice connubio con la modernità.

Il tema scelto dall’IIS Federico II di Melfi per l’edizione di quest’anno, “Verità e menzogna: la comunicazione come strumento di informazione e manipolazione, di lotta e sensibilizzazione, con un focus sulle donne e sulla violenza di genere”, invita alla riflessione sulla natura della comunicazione e il suo rapporto con la verità. Inoltre, centrando il focus sulla questione della violenza di genere, intende sensibilizzare il pubblico su una delle problematiche più urgenti della nostra epoca, e promuovere un cambiamento positivo nella società.

I classici, reinterpretati alla luce delle sfide contemporanee, costituiranno il constante riferimento delle Officine della cultura del Federico II dove si potrà assistere a performance teatrali, declamazioni ed esibizioni musicali, elaborati multimediali, installazioni artistiche ed esperimenti in laboratorio, che vedranno come protagonisti assoluti gli studenti del Federico II di Svevia di Melfi, che in occasione della manifestazione esibiranno il frutto di un lavoro interdisciplinare, portato avanti durante l’anno scolastico e volto a sottolineare il valore formativo della cultura classica.

La manifestazione sarà anche un’occasione per presentare la proposta formativa dell’Istituto Federico II agli studenti delle scuole medie del Vulture-Melfese, contribuendo così all’orientamento degli stessi verso la scelta di un percorso educativo stimolante e arricchente.

Darà l’avvio alla serata la lectio magistralis dal titolo “Il mestiere del giornalista e il contrasto alle fake news” del prof. Enzo Quaratino, docente di teorie e tecniche del giornalismo presso l’Università LUMSA di Roma.

La relazione del prof. Quaratino completa il ciclo di interventi del progetto “I colori del vostro/nostro tempo”, organizzato dall’I.I.S. Federico II di Svevia, in collaborazione con la Fondazione e Associazione Nitti e patrocinato dal comune di Melfi e dalla provincia di Potenza.

Il Federico II di Svevia di Melfi presenta

Verità e menzogna

La comunicazione come strumento di informazione e manipolazione,di lotta e sensibilizzazione, con un focus sulle donne e sulla violenza di genere

Aula Magna “Rodolfo di Chio”

18:00-18:15

• Visione e ascolto dell’inno della NNLCX Edizione

• Saluti del Coordinatore Nazionale prof. Rocco Schembra

18:15-18:30

Saluti istituzionali

• Dirigente scolastico prof. Prospero Armentano

• Sindaco Giuseppe Maglione

• Presidente del Consiglio d’Istituto prof.ssa Elisabetta Russo

• Direttore dell’Associazione Francesco Saverio Nitti dott. Gianluca Tartaglia

18:30-19:30

• Introduzione al tema della NNLC dell’IIS Federico II di Svevia

Responsabile della NNLC prof.ssa Maria Buonadonna

• Lectio magistralis Il mestiere del giornalista e il contrasto alle fake news

Introduce la prof.ssa Maria Rosaria Monaco

Relaziona il prof. Enzo Quaratino, docente di teorie e tecniche del giornalismo presso l’Università LUMSA di Roma

19:30-20:00

Musica e Reading a tema

• Another brick in the wall

Presentano ed eseguono gli studenti della Eudaimonia Order Liceo’s Band

delle classi IAS, IIIAMF, IVBL, IIBS, IVAS, IIIAC, VAC, IVAC, IVBS, VAS

con la partecipazione del coro dei docenti

Coordina il prof. Enzo Restaino

• Because the night

Eseguono gli studenti della Eudaimonia Order Liceo’s Band

delle classi IAS, IIIAMF, IVBL, IIBS, IVAS, IIIAC, VAC, IVAC, IVBS, VAS

Coordina il prof. Enzo Restaino

Pagina Web: Il Muro del Mai Più

Presenta la classe 5A Classico

Coordina il prof. Enzo Restaino

Presentazione delle Graphic Novel vincitrici del concorso dedicato

Scavando nell’anima

What did I expect What did I find

20:00-21:00

Rappresentazione teatrale

• Le Nuvole e Socrate riabilitato, liberamente tratto dall’opera di Aristofane

Recitano I Federiciani gli studenti del progetto teatrale

delle classi delle classi IIIAC, IIIAS, IVAC, IVAS, IVBS, IVAA, VBS, VAC, VAS, VAL, IAP, IAA, IBR

Coordina la prof.ssa Maria Buonadonna

21:15-23:00

Tableaux vivant

Performano i docenti e gli studenti delle classi del liceo artistico IAR, IIAR, IIBR, IIIAMF, IVAMF, VAFT

Coordina il prof. Vincenzo Camardelli

Le Officine della Cultura

21:15-23:15 AULA 3BS

Installazione e docufilm: L’arte e le donne violate: un percorso di resistenza e riscatto

Presentano gli studenti delle classi IVA Classico, VA Scientifico, IIIB e IIIA Scientifico

Coordinano le prof.sse Marilena Galella, Maria Libera Monteleone, Antonella Verrastro, Maria Teresa Zuccaro.

21:45/22:45 AULA 4BL

Sketch: Looking for Talents.

Presentano gli studenti delle classi IIA Scienze applicate, IIIBA Scienze applicate, IIIB Scientifico, IVA Scientifico, IVA Linguistico, IVB Linguistico, VB Linguistico, VA Scienze applicate

Coordinano i proff. Eugenio Brancati, Milena Consiglio, Maria Corea, Josefin Frangione.

21:15/22:15 AULA 3AL

Drammatizzazione: Vis Veritatis – The devastating effects of Miscommunication, the difficult path towards Truth and Reconciliation.

Presentano gli studenti delle classi IIA Classico, IIIA Classico, IVA Classico, IVA Scientifico, VA Scientifico, IIA Linguistico

Coordinano le prof.sse Caporale Mariarosaria, Labella Elisabetta, Anastasio Katia e Santarsiero Carmelina

21:45/22:45 AULA 5BS

Dialogo a più voci: Non ci sono nomi di donna prestigiosi come quelli degli uomini

Presentano gli studenti della IIIB Scientifico e della VB Scientifico

Coordinano le prof.sse Monaco Maria Rosaria e D’Andrea Federica

21:15/22:15/22:45 AULA 2AA

Musica e Reading a tema: Di musica e parole

Presentano gli studenti delle classi IIIA Scienze applicate, IIIA Scientifico, IIIB Scienze applicate, IIB Scientifico e IVBL

Coordinano le prof.sse Cariello Daniela, Galotta Miriam, Pesacane Francesca Carmen, Tesoro Anna Maria

21:15-23:15

Laboratorio di fisica: Nella luce la verità

Presentano gli studenti delle classi IIIB Scienze applicate, IIIB Scientifico, IVB Scientifico, VB Scientifico

Coordina la prof.ssa Ungolo Rosa

21:30/22:30

Laboratorio di intelligenza artificiale: Fake News Clash: Human Vs Ai

Presentano gli studenti delle classi IIIB Scienze applicate, IIIA Linguistico, IIIA Classico, IVB Scientifico, VB Scientifico

Coordinano le prof.sse Coppola Gloria e Buonadonna Maria.

21:15/22:15

Laboratorio di chimica: Nutrizione sotto la lente: le fake news alimentari

Presentano gli studenti delle classi IVA Scienze applicate, IIIB Scienze applicate

Coordina la prof.ssa Assunta D’Ettole

Aula Magna “Rodolfo di Chio”

23:20-24:00

Drammatizzazione finale

• Εἰς Σελήνη, Inno alla luna di Giacomo Leopardi

• Lunga è la Notte, Centone dei brani conclusivi delle edizioni della NNLC

Presentano gli studenti delle classi 3A Classico e 5AClassico

Coordinano i proff. Rosanna Cappiello e Luca Tomaiuolo