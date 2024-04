Elezioni Regionali Basilicata 2024 Elly Schlein in Basilicata il 18 Aprile

Giovedì 18 aprile 2024 alle ore 11 presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera è in programma l’incontro con la segretaria nazionale del PD Elly Schlein a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Piero Marrese.

A seguire Schlein sarà alle ore 13 in piazza Giustino Fortunato a Rionero in Vulture, alle ore 16,30 in via D’Annunzio 6/B a Melfi, alle ore 18,30 al cineteatro Don Bosco di Potenza e alle ore 20,30 in piazza Plebiscito a Picerno.