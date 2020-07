CREDITI IMPRESE TEMPA ROSSA: DOMANI INCONTRO IN REGIONE

“In continuità con un impegno iniziato dai mesi seguenti l’insediamento della Giunta Bardi sui crediti vantati dalle imprese lucane che hanno operato a Tempa Rossa, che risalgono agli anni passati, domani si terrà un nuovo incontro tecnico al Dipartimento Attività Produttive con la presenza di dirigenti Total e Tecnimont e rappresentanti di Confindustria Basilicata, Confapi Potenza e Matera”. Ad annunciarlo è l’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo.

“Dopo aver risolto il 90% della situazione debitoria riguardanti le aziende interessate, il percorso individuato per dare alle imprese lucane certezze nella riscossione dei crediti vantati sul comparto Tempa Rossa – aggiunge l’assessore – ci vede dedicarci ad azioni ed iniziative per dare una soluzione, la più tempestiva possibile, a quei crediti certi, liquidi ed esigibili, quindi che escludono il contenzioso che si trascina da tempo.

Per questo impegno, per il quale lo stesso presidente Bardi non ha risparmiato energie – continua Cupparo – abbiamo sempre richiamato le responsabilità della società Tecnimont General Contractor nel Progetto Tempa Rossa e sollecitato l’intervento della Total.

Posso assicurare che la Regione continuerà l’opera di mediazione, fino a quando non saranno state risolte tutte le debitorie.

Mi auguro che sia Tecnimont, in primis, sia Total siano rispettosi delle aziende lucane che hanno lavorato per il Centro Oli.

Non vorremmo che una parte dei soldi investiti per la realizzazione di Tempa Rossa non ricada sui lucani, che dal petrolio devono avere i maggiori benefici possibili, e soprattutto sulle aziende che non devono pagarne il conto”.