Università, Pepe (Lega): valorizziamo i dialetti lucani e il Centro di Dialettologia dell’UniBas

“Tra i valori immateriali della nostra terra, che non devono essere smarriti, ci sono i dialetti. La Basilicata, con i suoi 131 comuni, ne è ricca.

Bisogna preservare questo patrimonio culturale anche attraverso il potenziamento del Centro Interuniversitario di Dialettologia, già progetto Alba, presso l’Università degli Studi della Basilicata”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

“La standardizzazione linguistica è stata certamente fondamentale per creare l’Italia unita.

Per i dialetti, tuttavia, si è verificata una inevitabile e progressiva marginalizzazione nel parlato quotidiano. Ma dobbiamo mobilitarci per non farli cancellare dal tempo.

Ecco perché il Centro di Dialettologia attivo nell’ateneo lucano va finanziato e istituzionalizzato, facendolo diventare autonomo e permanente.

È una struttura che ha vissuto e vive una situazione non facile, ma che coltiva talenti preziosi di ragazzi che hanno avuto, grazie alla sua istituzione, la possibilità di non lasciare la propria terra e, anzi, di spendersi al servizio di essa, portando avanti progetti innovativi e internazionali, visto che, tra l’altro, il centro gode di tanti accordi in Italia e in Europa”.

“La politica che vede l’istruzione e la ricerca come cardini della società non deve lasciar cadere una simile possibilità.

Sarà questo uno dei miei immediati impegni in seno al Consiglio regionale della Basilicata, con coraggio, con passione e con lo sguardo al futuro”.