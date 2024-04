Elezioni Regionali Basilicata 2024 : Renzi il 17 Aprile a Potenza

Mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 17 nel River Club in viale del Basento 118 a Potenza è in programma l’incontro con Matteo Renzi.

Il leader di Italia Viva arriverà in Basilicata per la chiusura della campagna elettorale dei candidati di Italia Viva nella lista “Orgoglio Lucano” per Bardi presidente.

Oltre a Renzi saranno presenti i candidati consiglieri e il candidato governatore Vito Bardi.

L’incontro, a cui parteciperanno anche tutti i dirigenti locali di Italia Viva, verrà moderato dalla giornalista Lina Paterna.