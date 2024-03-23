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POLITICA

Regionali 2024 Basilicata presentata lista Fratelli d’Italia

Foto di redazione redazione23/03/2024
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PROVINCIA DI POTENZA

1. CICALA CARMINE
2. COVIELLO TOMMASO
3. GALELLA ALESSANDRO
4. NAPOLI MICHELE
5. FAZZARI MADDALENA
6. CASTALDI VINCENZO
7. GIUZIO GIUSEPPE
8. MERRA DONATELLA
9. MIGNOLI ROSSANA
10. OSNATO FRANCESCO
11. ROBORTELLA VINCENZO
12 – SMALDINI MARIA
13 – SOLIMANDO ROSINA

PROVINCIA DI MATERA

1) CARIELLO MARIANGELA
2) QUARTO PIERGIORGIO
3) LEONE ROCCO
4) LATRONICO COSIMO
5) D’AMELIO LUCA
6) COSENTINO MARIA PINA
7) GRIECO CARLOTTA

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