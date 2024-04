A Potenza un management coffee per esplorare le frontiere dell’innovazione nel mondo del lavoro

Esplorare le nuove tendenze nel mondo del lavoro e condividere idee innovative; è questo l’obiettivo del management coffee organizzato da Exeo Lab. L’appuntamento è per il prossimo martedì 23 aprile, a Potenza, presso la sede della società, in via della Tecnica 24/A, dalle 17:00 alle 18:30.

L’incontro, rivolto a formatori, tutor, mentor, consulenti, coach e insegnanti, sarà occasione di incontro e, soprattutto, un’opportunità imperdibile di scambio di idee, formazione e dibattito tra realtà diverse che desiderano cogliere le opportunità che nascono dall’incontro tra domanda e offerta in questo dinamico mondo del lavoro, attraverso laboratori interattivi e sessioni di networking.

A supportare la sessione, gli esperti di Exeo Lab, punto di riferimento nell’ambito dell’innovazione e dello sviluppo territoriale nell’offerta di servizi avanzati di consulenza e supporto personalizzato alle piccole e medie imprese europee. La società lucana vanta infatti preziose collaborazioni con i progetti europei Erasmus Plus Re-Crew e TGAL (Think Global Act Local).

“Il progetto Re-Crew -spiegano gli esperti di Exeo Lab- si pone l’obiettivo di comprendere e supportare le piccole imprese europee nell’ottimizzazione dei loro processi di recruiting e gestione delle risorse umane, al fine di rendere più efficaci tali processi e le assunzioni, mentre il progetto TGAL si concentra sulla promozione della diversità e inclusione nei luoghi di lavoro attraverso l’utilizzo di tecniche di narrazione, coinvolgendo i dipendenti e gli operatori della formazione professionale al fine di favorire un ambiente lavorativo inclusivo e rispettoso delle diversità personali e culturali”.

Il management coffee sarà quindi un momento importante per tutti coloro i quali sono interessati a scoprire le nuove frontiere dell’innovazione in campo lavorativo, in un mondo in continua evoluzione.

“Per ulteriori informazioni – concludono gli esperti di Exeo Lab- è possibile contattare la società inviando una mail a [email protected]“.