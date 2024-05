Al via Exposed Torino, il festival internazionale di fotografia

Torino, una città per la fotografia.

Parte domani, 3 maggio – con una grande festa alle Ogr alle 18, aperta a tutti – la prima edizione di Exposed Torino Foto Festival, il nuovo festival internazionale di fotografia diretto da Menno Lauw e Salvatore Vitale.

Fino al 2 giugno 28 mostre – alcune gratuite, altre a pagamento – in 23 sedi della città, un unico cartellone di eventi dedicati alla fotografia, realizzati con le principali istituzioni culturali e realtà indipendenti di Torino.

Un unico pass a 25 euro sarà valido per tutta la durata del festival, promosso da Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo e Fondazione per l’Arte Crt e organizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino.

Il tema della prima edizione è New Landscapes – Nuovi Paesaggi. Sarà un festival sperimentale che affronta temi come il post-colonialismo, il mondo queer, l’ambientalismo e la nuova ecologia.

“Vogliamo concentrarci su un approccio innovativo e inclusivo per attrarre un pubblico eterogeneo, sia locale che internazionale, attraverso un programma diversificato che comprende diversi approcci alla fotografia: da quella classica a quella contemporanea.

La collaborazione e la collettività sono aspetti chiave” sostiene Menno Liauw Alle Ogr, cuore del festival, è in programma ‘A view from above’, la mostra collettiva coprodotta da Exposed e Ogr che adotta la prospettiva verticale come punto di osservazione del paesaggio.

Sempre alle Ogr ci sono Expanded without” e, nei primi giorni, da giovedì a domenica, la fiera europea della fotografia The Phair con 40 gallerie internazionali e Sprint, fiera del libro d’arte. Partecipano al festival con loro mostre Castello di Rivoli, Gam, Polo del 900, Camera, Mao, Museo regionale di Scienze e Museo del Cinema.

Mostre e installazioni sono in programma anche a Palazzo Madama, alla Pinacoteca Agnelli, alle Fondazioni Sandretto e Merz.

Alla Cavallerizza dal 2 al 5 maggio è in programma Liquida photofestival, il festival di fotografia contemporanea nato nella cornice di Paratissima.

ANSA