A Milano mostra su Schifano, esposte opere mai viste

Oltre venti tele, alcune delle quali esposte per la prima volta, saranno in mostra dal 17 aprile al 19 maggio a Milano in una rassegna dal titolo “Mario Schifano.

Compagni in un’oasi sotto il cielo stellato”, dedicata all’artista nato in Libano nel 1934 e morto a Roma nel 1998.

Tra le opere inedite ‘Tutte stelle’, otto tele realizzate da Mario Schifano nel 1967 per coprire pareti e soffitto di una stanza (un soppalco) in casa della principessa Patrizia Ruspoli a Roma.

Schifano immaginò questo spazio come un luogo immersivo, completamente avvolto dalle stelle in una sensazione di movimento, di leggerezza e di esaltazione dei sensi. La mostra riproduce fedelmente quella stanza.

Altro capolavoro esposto per la prima volta è “Inevitabile viaggio a Marrakesh”, polittico composto da otto tele, una delle opere più significative e suggestive dell’artista italiano, appartenente a un ciclo che si ispirò proprio a questo viaggio.

Schifano visitò Marrakesh nel 1969 e rimase affascinato dall’atmosfera vibrante e dai colori intensi della città marocchina.

“Un unicum, una prospettiva assolutamente nuova nella pur vastissima serie di mostre dedicate all’artista – ha detto Marco Meneguzzo, curatore della mostra insieme a Monica Schifano e membro della commissione dell’Archivio Opere – con opere di grandi dimensioni, realizzate appositamente per personaggi che come lui stavano vivendo le stesse sensazioni, e mai più esposte da allora”.

La rassegna è stata allestita alla Spazio Roseto e promossa da Roseto e Harves, società del segmento luxury real estate, e organizzata da Art Relation di Milo Goj, in collaborazione con l’Archivio Mario Schifano.

ANSA