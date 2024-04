Piero Pelù annuncia l’uscita del nuovo album Deserti

Dopo oltre un anno di stop forzato, per motivi di salute, Piero Pelù è tornato alla musica e lo ha fatto annunciando l’uscita del suo nuovo album dal titolo Deserti, disponibile dal 7 giugno (Epic Records/Sony Music Italy).

Deserti è il secondo capitolo della Trilogia del disagio, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco Pugili fragili.

Nei giorni scorsi Pelù ha pubblicato un sentito messaggio per tutti i suoi fan che gli sono stati vicini durante il periodo di shock acustico.

La nuova musica parte dalla prima traccia del disco dal titolo Novichok, che Pelù ha deciso di condividere con i suoi fan in un luogo per lui molto importante, la cantina di via De’ Bardi a Firenze dove i Litfiba sono nati.

Giovedì 11 aprile, infatti, l’artista ha invitato un gruppo selezionato di fan alla cantina per partecipare allo Speakeasy da Piero.

A via De’ Bardi (dove Piero aveva cantato l’ultima volta alla fine del 1988) Pelù ha chiuso un capitolo (i Litfiba salutati per l’ultima volta a dicembre 2022 durante l’ultima data del tour di addio) per iniziarne uno nuovo. ”

Ho scelto di annunciare l’uscita del nuovo album condividendo con i miei fan Novichok perché viviamo in tempi costantemente avvelenati dalle fake news e dall’odio sempre più diffuso dalla rete fino alle nostre strade.

Novichok è il veleno subdolamente usato da Putin per uccidere i suoi oppositori e per metafora è il veleno che ogni giorno viene propinato a noi cittadini attraverso i cibi contaminati e le propagande sempre più invasive e false”.

La ripartenza è anche live, dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni: il Deserti Tour partirà il 29 giugno da Spilimbergo (PN) prima di proseguire il 26 luglio a Castiglione del Lago (PG), il 27 a Porto Recanati (MC), il 9 agosto ad Asiago (VI), il 16 a Noto (SR), il 18 a Bagheria in provincia di Palermo, il 20 a Roccella Jonica (RC), il 22 a San Pancrazio Salentino (BR), il 24 a Veroli (FR) e concludersi il 13 settembre a Cernobbio (CO). Per questo nuovo viaggio live Pelù ha scelto di sostenere Emergency.

