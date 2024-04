A ROCCANOVA PEPPINO FORTUNATO COMPIE 102 ANNI

Celebrato un altro grande traguardo di vita del mio grande papà.

Un Compleanno a tre cifre, protagonista assoluto di una giornata indimenticabile, ha tagliato la torta con grande maestria, cantato vecchie canzoni che ancora ricorda alla perfezione, regalando sorrisi e tanta dolcezza a me, a mio marito e alla cara mamma a cui è legato da 62 anni.

Un’intera vita spesa per il lavoro come Autista di Pullman per 40 anni nella Sita, per la famiglia e per tutti gli amici che da sempre gli vogliono bene.

102 ANNI un altro grande traguardo raggiunto.

AUGURI PAPÀ

Figlia Carmela Fortunato