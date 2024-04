Eccellenza lucana, il Francavilla torna in serie D, retrocede il Moliterno

La 28ª giornata del campionato di Eccellenza Lucana si è appena conclusa, confermando i risultati attesi da tutti: la retrocessione del Moliterno e la promozione del Francavilla (vittoria per 3-0 contro il Brienza). Il Moliterno è stato sconfitto 4-0 dal Lavello, consentendo ai gialloverdi di restare in lizza per il quarto posto. Il San Cataldo ha perso 3-0 contro il Matera CdS, perdendo l’opportunità di avanzare direttamente ai playoff. L’Elettra Marconia ha vinto di misura contro la Vultur (2-0), mantenendo il quarto posto.