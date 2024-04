Calcio A5, brutta sconfitta del Futsal Senise contro l’Alta Futsan 2-9 il risultato finale

Prosegue la serie nere del Futsal Senise che nel penultimo turno, rimedia il quarto ko di fila questa volta davanti ai proprio tifosi. Alla Tensostruttura di Montecotugno finisce 2-9 per l’Alta Futsal: in seguito a questa nuova sconfitta, i sinnici continuano a rimanere fermi in classifica a quota 33 e vengono scavalcati di una lunghezza dal Bernalda Futsal al quinto e ultimo posto utile per accedere ai play-off.

Per i padroni di casa il primo tempo è un vero incubo: poco dopo metà frazione i murgiani, che in precedenza avevano colpito tre legni, passano con un destro da fuori area all’angolino di Michele Loiudice. Quindi Aruanno raddoppia sugli sviluppi di un corner; poi si scatena Arudo che va a segno tre volte di fila e porta i suoi all’intervallo sullo 0-5.

Nella ripresa, con il quinto di movimento, Da Costa accorcia le distanze. I sinnici ci credono e, su tiro d’angolo, Capalbo mette a segno la rete del 2-5. La formazione di Masiello continua a spingere ed è Benedetto a centrare il montante. Ma per la retroguardia dei lucani non è giornata e Mendes ne approfitta per andare a segno altre due volte, seguito da Contini (2-8). Prima della sirena si iscrive al tabellino anche Pereira, con una puntatina in diagonale, che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-9.

TABELLINO

FUTSAL SENISE -ALTA FUTSAL (0-5) 2-9 Marcatori: 12′ 39” pt M. Loiudice (A), 13′ 48” pt Aruanno (A), 14′ 05” pt, 18′ 09” pt e 19′ 11 pt Arduo (A), 4′ 29” st Da Costa (S), 5′ 14” st Capalbo (S), 10′ 59” st e 9′ 58” st Mendes (A), 11′ 57” st Contini (A), 15′ 07 st Pereira (A)

FUTSAL SENISE: D’Alessandro, D’Amelio, Albano, Benedetto, Capalbo, Cuccarese, Da Costa, Grandinetti, Iacovino, Ioiro, Novellis, Stigliano. All.: Masiello

ALTA FUTSAL: Carone, Arduo, Aruanno, Pereira, Contini, G. Loiudice, Mendes, Strippoli, Lorusso, Pignatelli, Laddaga, M. Loiudice. All.:

ARBITRI: Barcio di Cosenza e Avezzano di Foggia (crono: Carella di Matera)

Note: AMMONITI: Grandinetti (S), Capalbo (S) ESPULSI: ne