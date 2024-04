Le mostre del weekend, da Masolino a Marco Polo

Dalla retrospettiva dedicata a Masolino al focus su Marco Polo, e poi la storia umana e politica di Giacomo Matteotti, le suggestioni della cultura Pop fino agli scenari di guerra fotografati da Gabriele Micalizzi: sono le mostre di questa settimana.

EMPOLI – Il Museo della Collegiata di Sant’Andrea e la Chiesa di Santo Stefano dal 6 aprile ospitano “Empoli 1424.

Masolino e gli albori del Rinascimento”. Curata da Andrea De Marchi, Silvia De Luca e Francesco Suppa e allestita fino al 7 luglio, la mostra raduna il maggior numero di opere, mai presentato finora, di Masolino da Panicale, alcune conservate a Empoli, altre provenienti da prestigiose istituzioni come gli Uffizi e la Pinacoteca Vaticana.

VENEZIA – “I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano del Duecento”, in programma a Palazzo Ducale dal 6 aprile al 29 settembre, ricostruisce a 700 anni dalla morte la vita e l’opera del grande viaggiatore, i suoi itinerari e le sue scoperte. Divisa in varie sezioni, l’esposizione inizia il suo racconto dall’illustrazione della realtà cittadina e mercantile veneziana nella prima metà del Trecento e dal ruolo del viaggio nella cultura commerciale veneta, prima e dopo l’esperienza dei Polo.

ROVIGO – A Palazzo Roncale dal 5 aprile al 7 luglio “Giacomo Matteotti (1855-1924). Una storia di tutti”, a cura di Stefano Caretti. La mostra si sviluppa come una sorta di racconto per immagini e documenti, spesso di rara reperibilità, per raccontare la dimensione politica e quella privata, tratteggiando un profilo a tutto tondo, più veritiero e concreto del personaggio, andando oltre la mitizzazione.

MILANO – I conflitti globali, dalle rivoluzioni arabe agli eventi attuali in Ucraina e in Palestina, andando oltre la mera documentazione per catturare l’esperienza umana in mezzo alle avversità: è la mostra di Gabriele Micalizzi “A kind of beauty” alla galleria 29 Arts in Progress dal 4 aprile al 28 giugno, a cura di Tiziana Castelluzzo, che riunisce una selezione di scatti del fotogiornalista realizzati in diversi scenari di guerra.

ORZINUOVI – Alla Rocca San Giorgio “Urban & Pop World”, dal 6 aprile al 5 maggio: con oltre 80 opere (tra gli autori Andy Warhol, TvBoy, Jeff Koons, Romero Britto, Mr. Savethewall, Alessandro Padovan, Vincenzo Mascoli, Mr. Brainwash) la mostra, a cura di Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe, racconta Pop Art, Neo Pop e Street Art delineandone origini, sviluppi e suggestioni.

ROMA – La Fondazione Menna presenta la personale di Marco Cingolani “Mantenere traccia di un corpo mancante nel ricostruire i segni di un’assenza”, a cura di Antonello Tolve: dal 6 aprile al 10 maggio, la mostra riunisce alcune nuove serie di lavori, che proseguono la ricerca dell’artista su materia e tessuti incorporei, tra cui Stato di tensione e Corpi d’ombra.

CERTALDO (Fi) – Chiuderà il 12 maggio la mostra “Stars and Stones” di Vincenzo Marsiglia, a cura di Davide Sarchioni.

Allestita a Palazzo Pretorio, la personale è un viaggio poetico e visivo tra opere in marmo e tessuti, ardesie e alabastri, disegni e fotografie, ma anche installazioni luminose, ologrammi e mappature in realtà mista e aumentata, in un percorso interamente dedicato al borgo toscano, terra natale di Giovanni Boccaccio.

